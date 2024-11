Aide Humanitaire: Sadio Mané devient le 1er joueur international à se porter volontaire au  » Centre d’Aide Humanitaire du « Roi Salman « 

Partager Facebook

C’est maintenant effective, Sadio Mané a rejoint le Centre de Secours et d’Aide Humanitaire « Roi Salman ». Une nouvelle recrue de taille pour le senegalais qui s’est porté volontaire pour ce centre humanitaire. Selon des informations , il devient ainsi le 1er joueur international étranger à se porter volontaire au Centre de Secours et d’Aide Humanitaire « Roi Salman ».

L’international Senegalais Sadio Mane est maintenant un volontaire du Centre de Secours et d’Aide Humanitaire « Roi Salman ». Un geste qui incarne son profond engagement humanitaire et son soutien aux plus démunis.

A cet effet, il a rencontré le Superviseur Général du Centre, le docteur Abdullah Al-Rabiah. Il devient le premier joueur international étranger à se porter volontaire pour le Centre. Une action devenu réalité grâce à la Fédération Saoudienne de Football pour son soutien et ses encouragements à ces initiatives et participations qui laissent un impact positif tangible et renforcent… La prise de conscience de chacun de l’importance de contribuer au travail humanitaire et de secours ».

Pour rappel, le Centre Roi Salman a été fondé en 2015 par le Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. À ce jour, il a alloué 5,26 milliards d’USD à plus de 1 600 projets exécutés dans 68 pays.

En effet, l’accent étant mis sur la situation des femmes et des enfants, la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé, l’éducation, le logement, l’eau et l’assainissement, ainsi que la coordination des secours d’urgence et de l’aide humanitaire.