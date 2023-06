Aides aux anciens militaires: Des militaires sénégalaises et françaises récoltent 3,5 millions de FCFA

La ‘’Mud race challenge’’, un évènement sportif organisé récemment par les autorités militaires sénégalaises et françaises à Dakar, a permis de récolter pas moins de 3,5 millions de FCFA qui ont été remis aux blessés sénégalais et français. La ‘’Mud race challenge’’, un évènement sportif organisé récemment par les autorités militaires sénégalaises et françaises à Dakar, a permis de récolter pas moins de 3,5 millions de FCFA qui ont été remis aux blessés sénégalais et français, a-t-on appris de source militaire.

Près de 650 coureurs ont participé à la ‘’Mud race challenge’’ organisée samedi au Quartier Geille des Eléments français au Sénégal de Ouakam. Ce challenge de 6,5 kms avec 25 obstacles avait pour but de récolter des dons pour les blessés de guerre des deux armées. Selon un communiqué reçu des Eléments français au Sénégal, il y avait ‘’plusieurs compétitions dans une même compétition’’ avec un parcours pour les jeunes de 12 à 16 ans, un parcours pour les plus de 16 ans et un parcours adapté aux personnes en situation de handicap.

Trois militaires sénégalais du Bataillon de sport ont remporté les trois premières places. Cette journée a permis de récolter pas moins de 3,5 millions de FCFA pour les blessés sénégalais et français, indique la même source, soulignant que les EFS ont remis un chèque ‘’de la moitié de cette somme au représentant militaire sénégalais’’. ‘’La générosité, la solidarité, l’entraide et le partage’’ étaient au cœur de cette ‘’Mud race challenge’’, organisé pour la première fois à Dakar. ‘’Une médaille, un t-shirt et une photo finish, tous les participants’’ sont repartis ‘’fièrement’’, se réjouissent les EFS.

Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les Eléments français au Sénégal (EFS) constituent un pôle opérationnel de coopération à vocation régionale, rappelle le communiqué.

Le texte signale que les principales missions des 350 militaires consistent à ‘’assurer la défense et la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer les déploiements opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle en Afrique de l’Ouest’’. Il ajoute que les EFS qui s’inscrivent ‘’ainsi dans une posture de prévention’’, demeurent ‘’un point d’appui matérialisé par l’existence d’un noyau clé de poste de commandement interarmées’’.