Alerte aux vents forts sur la côte sénégalaise

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des vents puissants de secteur nord, pouvant atteindre 40 km/h, sont attendus sur une partie de la côte sénégalaise de mercredi à samedi, a averti Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Selon lui, ces vents souffleront principalement entre 16 heures et 23 heures et concerneront les domaines maritimes de Dakar, de la Petite Côte et de la Casamance. Il précise néanmoins que l’intensité des rafales sera plus marquée en haute mer qu’à proximité du littoral.

Face à ces conditions météorologiques, l’Anacim recommande aux pêcheurs d’éviter les sorties en mer et appelle à la vigilance, notamment pour les populations des zones côtières.