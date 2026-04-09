Aliou Cisse devient officiellement le sélectionneur de l’Angola

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Aliou Cissé a officiellement signé son contrat avec la Fédération angolaise de football (FAF) pour devenir le nouveau sélectionneur des Palancas Negras. 24 heures après avoir quitté ses fonctions à la tête de l’équipe nationale de Libye, le technicien sénégalais s’offre un nouveau défi.

Aliou Cissé a signé un contrat de 04 ans en tant que sélectionneur des Palancas Negras selon le journaliste Micky Jnr.

Le technicien sénégalais de 50 ans, sera présenté dans l’après-midi de jeudi à Luanda.

Après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Libye il y a 24 heures, le champion d’Afrique 2021, succède à Patrice Beaumelle, qui a démissionné après une campagne décevante au Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc.