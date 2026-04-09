Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Grace a son salaire en Libye le Senegalais Aliou Cisse devient le deuxieme selectionneur le mieux paye dAfrique.jpg

Aliou Cisse devient officiellement le sélectionneur de l’Angola

9 avril 2026 Actualité

Aliou Cissé a officiellement signé son contrat avec la Fédération angolaise de football (FAF) pour devenir le nouveau sélectionneur des Palancas Negras. 24 heures après avoir quitté ses fonctions à la tête de l’équipe nationale de Libye, le technicien sénégalais s’offre un nouveau défi.

 

Aliou Cissé a signé un contrat de 04 ans en tant que sélectionneur des Palancas Negras selon le journaliste Micky Jnr.

Le technicien sénégalais de 50 ans, sera présenté dans l’après-midi de jeudi à Luanda.

 

Après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Libye il y a 24 heures, le champion d’Afrique 2021, succède à Patrice Beaumelle, qui a démissionné après une campagne décevante au Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc.

Tags

Vérifier aussi

supporters senegalais arretes au maroc 2 1200x675 1

Supporters sénégalais détenus au Maroc : Motsepe évoque une «responsabilité» de la CAF et promet des démarches

  Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est sorti de sa réserve au sujet …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved