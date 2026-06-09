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Aliou Sall désigné «taupe de Diomaye» dans le cercle de Sonko

9 juin 2026 Actualité

Aliou Sall, ex-ministre de la Communication, est considéré par une bonne frange des Pastéfiens de France comme un pro-Diomaye invétéré. Ces derniers, qui n’ont aucune confiance en lui, sont persuadés que c’est une taupe dans le cercle restreint du leader de Pastef», rapporte Les Échos, qui a fait la révélation dans son édition de ce lundi.

Le journal ajoute que du côté de Pastef France, on rejette toute idée de voir Alioune Sall, qui dirigeait cette branche de leur parti, en reprendre les rênes. Sauf si Sonko le leur impose, ont-ils tenu à nuancer, d’après la même source.

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