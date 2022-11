Alioune Ndao à la rescousse de Sonko

L’ancien procureur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) manifeste son « soutien total » à Ousmane Sonko qui sera auditionné demain par le Doyen des juges dans l’affaire de viol présumé qui l’oppose à Adji Sarr. Dans un communiqué, Alioune Ndao estime que le leader de Pastef est en train de subir une « épreuve injuste » infligée par le président de la République.

« Pour Macky Sall, le seul crime qui existe au Sénégal, c’est le fait d’être opposant. C’est pourquoi il a sous son aile protectrice tous les délinquants à col blanc qui ont volé les milliards de ce pays alors, que pendant ce temps, ceux qui ont le courage et le patriotisme de s’opposer à son régime despotique sont écoutés, suivis et pourchassés en justice. Macky Sall a rabaissé ce pays aux pires périodes de l’époque senghorienne. Mais patience, bientôt tout ceci prendra fin », a dit le Secrétaire général du Parti pour la justice, la démocratie et le développement Ande doxal deug (Pj2D).