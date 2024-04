Alioune Sall, Ministre de la Communication, des télécommunications et du Numérique a annoncé que de nouvelles orientations

Alioune Sall, Ministre de la Communication, des télécommunications et du Numérique a annoncé que de nouvelles orientations seraient définies, suivies d’un changement de cap : la politique de transformation de l’administration publique avec notamment une souveraineté numérique, la digitalisation de l’administration et l’accessibilité du numérique aux sénégalais et aux entreprises.

Il a également insisté sur la notion de transparence dans la gestion des affaires publiques.

Source : ‎L’ombre de la rue