Allaitement maternel: Des spécialistes révèlent ses bienfaits nutritionnels et médicaux  

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) a tenu un webinaire sur le thème: Et si l’allaitement maternel m’était conté en marge de la semaine de l’allaitement maternel. Les différents intervenants ont mis l’accent sur la mise au sein précoce dès les premières heures de vie de l’enfant et le coté curatif du lait maternel.

Le lait maternel protège l’enfant. C’est ce qu’on peut retenir du webinaire organisé par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN) sur le thème: Et si l’allaitement maternel m’était conté ». Selon le conseiller régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, chargé de la nutrition, Siméon Nanama, le sein d’une mère est le premier aliment. L’allaitement maternel a une importance capitale pour le nouveau-né, tant sur le plan nutritionnel que médical, affectif et développemental. L’allaitement maternel est parfaitement adapté aux besoins nutritionnels du nouveau-né. Il contient 100% des nutriments, que ce soit les protéines, les matières grasses, les vitamines et les minéraux, dont l’enfant a besoin pour progresser et se développer. Et il contient aussi l’eau nécessaire pour les six premiers mois de la vie de l’enfant. dans des proportions qui sont complètement idéales, dit-il. Et de poursuivre: Il est facilement digestible et est adapté au système digestif qui est encore immature du nouveau-né. Sur le plan immunitaire, et encore en s’inspirant d’un proverbe qui dit que tant que l’enfant est au sein, il ne connaît ni la faim ni la maladie. Et dès les premières heures, ce lait jaune épais qu’on appelle le colostrum apporte une puissante dose d’anticorps et de globules blancs qui permettent de protéger l’enfant contre les infections, notamment les infections les plus courantes qui sont responsables de la mortalité des enfants, telles que les infections respiratoires et la diarrhée». De son avis, ce lait comporte le tout premier vaccin naturel pour le nouveau-né. Donc l’allaitement est aussi le risque de mortalité néonatale, surtout dans les contextes où les ressources sont limitées. Sur le plan physique et cognitif, on a des preuves que l’allaitement favorise la croissance harmonieuse et contribue au développement du cerveau. Les 6 premiers mois est la phase pendant laquelle le cerveau se développe le plus rapidement possible et il est important qu’il ait les nutriments pour pouvoir se former et le lait maternel fournit ces éléments notamment les acides gras essentiels que l’on connait souvent sous le nom des omégas et qui permettent de contribuer à la mise en place correcte du cerveau, renseigne-t-il. En ce sens, il améliore aussi les capacités d’apprentissage, la concentration et la réussite à l’enquête. Sur le plan affectif, l’allaitement est un moment assez particulier qui permet de tisser des liens très solides entre la mère et l’enfant, des liens affectifs, émotionnels et qui permet donc de favoriser l’attachement et de procurer une certaine sécurité, pas seulement pour le nouveau-né, mais aussi pour la mère, souligne-t-il.

Pour Dr Soliou Badarou, médecin en santé publique et spécialiste dans l’allaitement maternel, il faut sensibiliser les communautés. Il faut utiliser une combinaison de méthodes qui permettent de toucher le maximum de personnes. Avec le même principe en disant que l’allaitement maternel n’est pas l’affaire exclusive de la jeune accouchée qui doit allaiter son enfant. Mais c’est toute une chaîne de personnes, créer le dialogue et un environnement favorable qui permet de motiver les méres à aller jusqu’au bout, dit-il. Et de poursuivre: Pour le combat, il faut créer un nouveau narratif pour l’Afrique et montrer qu’en même terme de leadership africain. Il urge de remettre les bonnes pratiques. A l’en croire, il faut des arguments pour convaincre les parents, les jeunes parents et montrer qu’en le faisant, c’est une façon également de faire le lien avec les propres cultures. En le faisant, on sauve la vie justement de ces bébés, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau, ni importé, martèle-t-il. Pour y arriver, il promeut les bandes dessinées et la création de vidéos.

NGOYA NDIAYE