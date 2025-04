Amadou Ba appelle les parents des malades de Covid 19 décédés à saisir la justice

Partager Facebook

À travers une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Amadou Ba du Pastef a invité les ayants droits des malades de Covid 19 décédés à constituer en association et saisir la justice. Le député estime que les détournements de deniers publics sont à l’origine des négligences et défaillances dans la prise en charge des malades de Covid 19.

Le dossier de l’affaire des fonds force COVID 19 qui étaient destinés à lutter contre la pandémie et ses effets continue de susciter une vague de réactions. Des arrestations massives sont en cours et des personnes de divers secteurs sont concernées. C’est dans ce cadre que le député du Pastef Amadou Ba a sorti une idée qui ne relève pas de l’ordinaire. En effet, le parlementaire suggère aux personnes ayant perdu des proches à cause de la covid 19 à former une association et ester en justice contre ceux et celles accusés d’avoir profité de la pandémie pour s’enrichir. « Les Ayants droits des malades de Covid-19, décédés par manque de place ou d’oxygène, doivent se constituer en Association et saisir la justice », a-t-il déclaré. L’initiateur de la loi portant interprétation de la loi d’amnistie indique que les négligences et défaillances dans la prise en charge des patients Covid-19 et ayant occasionné le décès de nombreux malades dans des souffrances terribles, était intimement lié au détournement des fonds Covid-19. À l’en croire, de nombreuses autorités peuvent ainsi être poursuivies, en sus du détournement de deniers publics, pour négligences ayant entraîné la mort ou des infirmités et incapacités permanentes. Par ailleurs, le député a appelé les organisations de la société civile à « quitter les rivages du tout politique pour assister les familles des victimes à ester en justice contre les autorités publiques de cette période ». Pour lui, le procès du Covid devra être non seulement celui détournement des fonds publics, mais aussi celui de ses conséquences sur le manque de places et d’oxygène dans les structures de santé. Sur un autre registre, Amadou Ba s’est exprimé sur le « silence » des membres du régime sortant par rapport aux arrestations en cours liées au scandale de l’affaire des 1000 milliards du fonds force COVID 19. Le parlementaire est catégorique : « L’Apr et Bby ne sortiront aucun communiqué pour parler d’acharnement, car toutes les convocations et arrestations sont les résultantes du rapport de la Cour des comptes fait sous le règne de Macky ».

El HADJI MODY DIOP