Amadou Bâ, Daouda Diallo et Birima Mangara vers la Haute cour de justice

La DIC a clôturé l’enquête sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024. Plusieurs directeurs de banque et hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont été interrogés par les enquêteurs. Arrive maintenant le tour des personnalités ayant dirigé ce département durant la période considérée.

Bénéficiant du privilège de juridiction que leur confère leur statut, les anciens ministres concernés devraient être traduits devant la Haute cour de justice après leur mise en accusation par une commission d’instruction mise en place par l’Assemblée nationale. Il s’agit de Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo et Birima Mangara.

Les deux premiers se sont succédé à la tête du ministère de l’Économie et des Finances tandis que le troisième a occupé le portefeuille du Budget. Leurs noms figurent dans le rapport de la Cour des comptes qui pointe la gestion des finances publiques sous Macky Sall, entre 2019 et mars 2024. Selon L’Observateur, leur convocation devant la commission d’instruction de la Haute cour de justice serait ainsi imminente.

Le trio est visé pour deux dossiers, renseigne le quotidien du Groupe futurs médias. Le premier, précise la même source, est relatif aux nombreux DAT (Dépôts à terme) cassés avant terme sans que les fonds retirés soient déposés au Trésor public. Un montant de 141 milliards 87 millions 194 mille 249 francs CFA serait en jeu, d’après la Cour des comptes, repris par le journal.

L’histoire des Certificats nominatifs d’obligation (CNO) constitue le second dossier. Le rapport évoque, selon L’Observateur, une somme colossale de 546,70 milliards de francs CFA brassés dans des conditions suspectes et des commissions évaluées à 58,99 milliards et versées à des personnes morales et à des tiers.