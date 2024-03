Amadou Bâ réplique à Ousmane Sonko : « Ce sont des enfatillages »

Partager Facebook

La réponse du berger à la bergère. La réponse du camp d’Amadou ne s’est pas fait attendre. Le candidat de la coalition BBY, s’estimant être diffamé, a sorti un communiqué pour fustiger et critiquer les propos d’Ousmane Sonko contre Amadou Ba. Lesquels propos sont tenus cette après-midi lors de la conférence de presse du leader de l’ex-Pastef.

Ainsi débute la missive servant de réponse au camp du candidat de BBY, “c’est avec une consternation mêlée de déception que les Sénégalais ont suivi la conférence de presse de M. Ousmane Sonko de ce vendredi 15 mars 2024”. Sans faire dans la dentelle, le communiqué cite en substance les propos jugés diffamatoires du maire de Ziguinchor. “Décidément, entre Ousmane Sonko et la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la manipulation, c’est une histoire d’amour”, s’est exclamé le camp de l’ancien PM.

Se faisant un peu plus virulent, les partisans d’Amadou Ba vont jusqu’à évoquer le récent passé carcéral de Sonko. Qui de l’avis des affidés d’Amadou Ba devrait lui servir au lieu de le desservir. “Après avoir bénéficié de la clémence du Président Macky Sall et humé à nouveau l’air de la liberté, le voilà qui récidive en consacrant toute une conférence de presse à des diffamations et des calomnies insipides contre le président Amadou Ba”, ont regretté Amadou Ba et compagnie. Encore dans leur communiqué, ils fustigent : “on espérait que l’isolement lui aurait permis d’acquérir un minimum de maturité et de sagesse, s’éloignant ainsi de la violence verbale et physique qui est l’unique programme de sa mouvance politique. Hélas !”.

Alors pour la coalition BBY leur candidat n’a pas du temps à consacrer aux enfantillages de Ousmane Sonko. L’heure, d’après les partisans du candidat de BBY, est à la communion avec les populations. Car, concluent-ils partout où leur candidat passe “il est accueilli avec ferveur et il fait une offre d’un Etat exemplaire aux Sénégalais”.