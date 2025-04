Amadou Bâ : Son mode d’opposition est sujette à caution

Partager Facebook

Il a ses convictions et son mode d’action. Le leader de la « Nouvelle responsabilité » Amadou Bâ s’est prononcé, ce dimanche, sur la situation du pays pour dire, entre autres, qu’il faut laisser le régime actuel travailler. Il a notamment fustigé le fait que le Sénégal soit en « campagne électorale permanente » et que des dérivée soient notées dans les échanges entre hommes politiques sur la place publique.

Une sortie qui a surpris plus d’un. Ils sont nombreux à se dire que l’ancien Premier ministre n’est pas dans une logique d’opposition contre le Pastef. Ces partisans ont dû d’ailleurs rendre public un communiqué pour clarifier sa position et arguer qu’il est dans une posture d’opposition républicaine, celle qu’il a toujours prônée.

Néanmoins, on peut se demander si s’opposer d’une façon républicaine signifie forcément « laisser le régime actuel travailler ».

Parce que cet aphorisme peut signifier « le laisser tranquille », « ne pas le critiquer ». Or, c’est tout le contraire d’une opposition. L’ancien partisan de Amadou Bâ, Oumar Sow, le lui a rappelé d’ailleurs. S’opposer, c’est justement ne pas laisser tranquille un régime qui est au pouvoir, c’est lui apporter la critique constructive pour qu’il ne verse pas dans l’abus de pouvoir et dans les mauvaises orientations. Il s’agit de lui permettre de se remettre en cause, de rester humble et de ne pas verser dans le narcissisme et la mégalomanie, qui sont les ennemis de la performance.

Pis, cette sortie de Bâ va à l’encontre de ce que ses partisans avaient annoncé dans une conférence de presse. Ces derniers avaient promis le déroulement d’un plan d’action aux sénégalais en visitant les différentes localités du pays dans une tournée nationale après le ramadan.

C’est dire que si Amadou Bâ persiste dans cette attitude, non seulement il risque de perdre la confiance de ses pairs de l’opposition, mais aussi celle de beaucoup de sénégalais mais également de certains de ses partisans qui, comme Oumar Sow, peuvent ne pas le comprendre. Car, en politique, soit on est au pouvoir ou dans l’opposition. Il n’y a pas de troisième voie.

Assane Samb