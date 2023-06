Ambassade des USA : Un demandeur de visas tombe avec deux identités différentes

Un faussaire a été démasqué à l’ambassade des États-Unis au cours d’un contrôle de routine de ses empreintes digitales. Selon le quotidien Les Échos, celles-ci sont différentes de celles sur « son » passeport.

C. M. Aïdara voulait faire main basse sur la cagnotte d’une loterie qu’un ressortissant Sierra Léonais, répondant au nom de A. Sanoh, aurait remportée aux États-Unis. C’est ainsi qu’il a débarqué au bureau régional d’Amérique, à Dakar, produisant les pièces administratives pour l’obtention d’un visa. Le commerçant présente le passeport du Sierra-Léonais porté disparu, relate les Echos.

Arrêté par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), C. M. Aïdara a été déféré pour faux et usage de faux. Face aux enquêteurs, le commerçant sénégalais domicilié à Guédiawaye a avoué avoir séjourné en Sierra Léone où il a poursuivi ses études primaires et secondaires. Il est rentré au bercail après le décès de ses parents.

Il aurait agi avec la complicité de l’ex petite amie de A. Sanoh qu’il a rencontrée, dit-il, à Freetown, capitale de la Sierra Léone. “Elle m’a proposé de s’approprier l’identité de son ex-amant pour aller avec elle aux Usa puis récupérer la cagnotte en question”, a-t-il confié, ajoutant qu’ils devaient se partager l’argent.