Ambassade Palestine au Sénégal: Fin de mission pour Safwat Ibraghith

Dr Safwat Ibraghith dépose les armes. Pendant sept ans, il a usé de mitraillette diplomatique pour défendre la cause palestinienne. Sans rechigner. Sans grognement. Marches, point de presse, communiqué de presse…., il n’a pas lésiné sur les moyens pour combattre à sa manière l’occupation israélienne. Il n’a jamais hésité à rappeler le rôle du Sénégal dans la défense de la cause du peuple palestinien. Et c’est par le biais d’un post sur facebook qu’il a tenu à dire au revoir à ses frères du Sénégal.

En fin de mission au Sénégal après 07 longues années au niveau de l’ambassade de la Palestine au Sénégal, Safwat Ibraghith a envoyé son dernier message à la population Sénégalaise. Des mots comme pour remercier tout le gouvernement mais aussi toute la communauté.

Voici son message:

“Après sept ans du service dans l’Afrique de l’Ouest, et après une concertation avec le ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, j’ai l’honneur de vous annoncer la fin de ma mission en tant que Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat de Palestine auprès de la république de Sénégal, de La Gambie, de Cabo verde et de la Guinée Bissau, je commence, immédiatement, à préparer mon retour officiel au siège avant le départ vers un nouveau poste que Allah le Tout Puissant me facilitera le tâche et me donnera la chance pour pouvoir relever mes défis et réussir mes missions en toute loyauté et dignité

Je tiens à m’adresser à tous les amis surtout les sénégalais, ceux qui m’ont entouré par leur hospitalité et aussi par leur soutien indéfectible et solidarité infaillible, ils étaient très nombreux qu’ils soient dans la gouvernance ou dans la société civile, merci à vous, que Allah vous préserve ainsi que votre pays frère merci encore pour la Teranga Sénégalaise « Jerjef Sénégal »