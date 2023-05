Amélioration de la qualité des réseaux de l’internet : Abdou Karim Sall rassure les populations

L’amélioration de la couverture du réseau et de la qualité du service est l’engagement du directeur général de l’Artp qui est en train de poser des actes dans ce sens. Le combat, il l’a entamé depuis qu’il a été reconduit à cette direction pour le redressement des conditions des travailleurs.

Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et postes est formel. Abdou Karim Sall rassure les usagers sur la rumeur d’augmentation des forfaits téléphoniques et de l’internet. « Je vous assure qu’il n’y aura pas d’augmentation sur les tarifs. Des directives ont été données par le président de la république. En ce qui concerne le coût de l’internet et de la communication, il n’est pas envisageable d’apporter une retouche quelconque à une hausse de ces tarifs », dit-il. Abdou Karim Sall, dévoile la date du lancement de la 5G au Sénégal. Ceci fait partie de ses priorités. Il ambitionne de faciliter l’accès à la 5G avant la fin du mois de juillet et le roaming national. Le 17 mai, le projet sera lancé. Le roaming sera gratuit pour celui qui reçoit un appel.

La sécurité informatique pour la prévention de la cybercriminalité est devenue une priorité de l’Artp. “Nous nous sommes donné un objectif de 6 mois pour mettre en place, le contrôle des flux financiers en installant des sondes pour avoir de la visibilité pour mieux contrôler les trafics”, a-t-il dit. Abdou Karim Sall signale que l’Artp « doit se doter d’un outil pour exercer sa mission, l’amélioration de la couverture du réseau et de la qualité du service.

Le secteur postal n’est pas bien pris en charge. C’est un secteur qui doit être dynamique. Il y a le commerce électronique. Les plus grands vendeurs sont des vendeurs en ligne. Il avait présenté un bilan positif lorsqu’il avait quitté la direction après avoir été nommé ministre de l’environnement et du développement durable.

Sada Mbodj