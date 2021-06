Ancienne piste de Mermoz-Ouakam :800 personnes arrêtées

La Légion de Dakar a procédé ce samedi, vers six (6) heures du matin, une véritable “Opération coup de poing” dans le quartier de l’ancienne piste de Mermoz- Ouakam.

Plus de huit cent personnes ont été interpellées, des armes blanches saisies, de la drogue, des produits dangereux et un débit de boisson clandestin entre autres.

Ce samedi matin, des éléments de la Gendarmerie nationale ont fait une descente dans le sous quartier de l’ancienne piste, entre Mermoz et Ouakam. Selon des informations fournies par la division Communication de la Maréchaussée, c’est est au environ de 6 h du matin que la Légion de Dakar a lancé l’opération, où plus de huit cent personnes ont été appréhendés.

La patrouille a également permis la saisie d’armes blanches, la découverte de drogue et de produits dangereux. Un débit de boisson clandestin a été aussi découvert par les pandores, d’après la même source.

