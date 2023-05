Animation de l’APR/BBY à Kaolack: Baba Ndiaye remobilise les troupes…

Baba Ndiaye ne baisse pas la garde. Le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack et, non moins, responsable politique APR dans la capitale du Saloum est au front pour la victoire du camp présidentiel. Ainsi, ses partisans viennent de se réunir afin de procéder à la relance des activités d’animation et de mobilisation en vue des prochaines échéances électorales. Sous la houlette de Mansour Camara, par ailleurs, chef de quartier des Abattoirs Ndjolofène, il a réuni les différents responsables de base comme le Président des mareyeurs, le coordonnateur des enseignants, les présidentes des huit (8) secteurs du marché central de Kaolack, le président de l’association des exploitants du marché central au poisson ainsi que les responsables des jeunes et groupements féminins, entre autres. Au cours des débats, ils ont tous réaffirmé leur loyauté et engagement envers leur leader Baba Ndiaye.

Ils promettent de poursuivre le travail de mobilisation et de consolidation à la base par une démarche sincère et loin des folklores et autres manipulations politiciennes de basse altitude. Ces proches du Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP) ont unanimement réitéré leur allégeance au Président de la République Macky Sall et s’engagent, sur ces entrefaites, à l’accompagner dans tous ses combats actuels et futurs.

Cultiver une proximité entre responsables

Les responsables de Darou Ridwane, Bongré, Boustane,

Tabangoye ont vivement plaidé pour la tenue de réunions tournantes au niveau de ces quartiers précités. Selon eux, c’est un moyen sûr pour cultiver la proximité entre eux ,mais aussi, aboutir à un raffermissement de leurs relations pour mieux travailler ensemble. Après 3 tours d’horloge, les responsables ont annoncé, en perspectives, ( les 13 et 14 Mai prochains) une Assemblée Générale des femmes qui sera aussi suivie par celle des jeunes, des commerçants et de la classe ouvrière et artisanale.

Abordant l’actualité politique nationale, les partisans du Président Baba Ndiaye se disent prêts à défendre l’Etat de droit et la démocratie et, dans le même temps, ont réaffirmé leur ancrage dans la mouvance présidentielle.