Animation du parti présidentiel : Amy Mbacké mobilise les femmes à Touba et offre trois billets pour la Mecque

Responsable de l’Apr à Touba, Amy Mbacké – qui fait aussi office de Dage du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur – n’a pas chômé lors du week-end.

Elle a communié avec les groupements féminins et les responsables de base des différents quartiers autour de la politique sociale du chef de l’Etat envers les femmes du Sénégal et particulièrement celles de Touba.

Selon Madame Amy Mbacké, cette activité politique est une belle opportunité pour permettre aux femmes de se retrouver et de partager leurs préoccupations en vue de trouver des solutions structurelles pour satisfaire leurs besoins.

Tour à tour, les femmes ont exposé le problème de financement pour toutes les femmes qui leur permettaient de s’adonner à des activités génératrices de revenus qui vont sans nul doute impacter positivement sur leur quotidien.

Avec une oreille attentive, Madame Amy Mbacké a rassuré les femmes de la disponibilité des financements dans les prochains jours avec des formations sur la gestion de la transformation des produits avicoles et autres fruits et légumes.

Une activité politique qui est synonyme de◊ remobilisation des troupes qu’à réussie la responsable de Touba qui suscite beaucoup d’espoir chez les femmes de la capitale religieuse en particulier et celles du département de Mbacké en général.

Avant de se séparer, trois billets d’avions ont été offerts à des femmes de Touba pour le pèlerinage à la Mecque. Elle promet d’en donner dix billets afin de convoyer hommes et femmes aux lieux saints de l’Islam .

La « lionne du Baol » est réputée pour ses nombreuses réalisations sociales en faveur des femmes et des jeunes.