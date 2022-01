Année 2022: Le Chef de l’Etat accorde la grâce à 818 détenus

Le président de la République, Macky Sall a accordé la grâce à 818 détenus qui avaient été condamnés pour diverses infractions, a-t-on appris du ministère de la Justice.

Il s’agit de 786 personnes bénéficiant d’une remise totale de peine, dont 14 gravement malades, une autre âgée de 65 ans et 10 mineurs, 26 remises de peine de deux ans et six commutations de peine de perpétuité à 20 ans de réclusion criminelle, rapporte un communiqué du département de la Justice.

Il souligne que cette mesure du chef de l’Etat traduisait un engagement visant à donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi.