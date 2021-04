Annonce de décès après vaccination : Le ministère de la Santé dément

Le ministère de la Santé et de l’action sociale dément l’information de nos confrères de L’Observateur selon laquelle 03 personnes sont décédées à cause des vaccins SinoPharm et AstraZeneca.

Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 379 900 Sénégalais ont été vaccinés. Le ministère de la Santé et de l’action sociale a précisé que jusqu’à ce jour, aucun décès n’a été lié ou imputé aux vaccins ni SinoPharm ni AstraZeneca, contrairement à ce qui a été annoncé par le quotidien L’Observateur”, a démenti Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention sur les vaccins.

L’Obs, dans sa parution de ce vendredi, affirme que sur près de 400 000 injections, il y a 53 cas d’hospitalisation, dont 9 graves.