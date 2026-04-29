Annuaire ANSD 2025 : Le Sénégal atteint 19 075 959 habitants, avec plus d’hommes que de femmes

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Dans son annuaire de 2025, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) estime la population du Sénégal à 19 075 959 habitants. Une hausse de 949 569 habitants par rapport à 2023.

Selon l’annuaire de l’ANSD, le Sénégal compte légèrement plus d’hommes que de femmes. La gente masculine compte en effet 9 670 361 personnes, soit environ 50,7 % de la population, contre 9 405 598 membres pour la gente féminine, soit 49,3 % de la population. Le Sénégal compte donc environ 103 hommes pour 100 femmes.

Fait important : la tranche d’âge la plus représentée au Sénégal est celle entre 0 et 1 an. Les « bébés » sont au nombre de 572 454. La tranche d’âge suivante la plus représentée est celle entre 1 et 2 ans, comptabilisant 544 416 habitants. Ce sont les deux seules tranches d’âge qui dépassent les 500 000 habitants.