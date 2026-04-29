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Annuaire ANSD 2025 : Le Sénégal atteint 19 075 959 habitants, avec plus d’hommes que de femmes

29 avril 2026 Actualité

Dans son annuaire de 2025, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) estime la population du Sénégal à 19 075 959 habitants. Une hausse de 949 569 habitants par rapport à 2023.

Selon l’annuaire de l’ANSD, le Sénégal compte légèrement plus d’hommes que de femmes. La gente masculine compte en effet 9 670 361 personnes, soit environ 50,7 % de la population, contre 9 405 598 membres pour la gente féminine, soit 49,3 % de la population. Le Sénégal compte donc environ 103 hommes pour 100 femmes.

Fait important : la tranche d’âge la plus représentée au Sénégal est celle entre 0 et 1 an. Les « bébés » sont au nombre de 572 454. La tranche d’âge suivante la plus représentée est celle entre 1 et 2 ans, comptabilisant 544 416 habitants. Ce sont les deux seules tranches d’âge qui dépassent les 500 000 habitants.

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