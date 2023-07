Annulation de sa manifestation: Le F24 s’explique

Dans un communiqué parvenu à la rédaction , le F24 a réagi sur sa manifestation prévue ce vendredi et interdite par le préfet de Dakar. «Pour réclamer la libération immédiate des nombreux prisonniers politiques, refuser la restriction des libertés d’opinion, d’expression et de manifestation et afin d’exiger la mise en place d’une commission d’enquête indépendante à même de situer les responsabilités.

Pour exprimer notre opposition aux manœuvres juridico politiques (verdict commandité, parrainage, code électoral et fichier piégés) tendant à sélectionner arbitrairement, donc à éliminer, des candidats à l’élection présidentielle de 2024 ;

Pour manifester notre aspiration à la paix sociale, notre rejet de la violence imposée par le régime en place, et notre attachement à la stabilité de notre cher Sénégal, Le F24 avait décidé d’organiser une manifestation pacifique le vendredi 21 juillet à partir de 15 heures à la place de la Nation. Conformément aux lois et règlements en vigueur, une lettre d’information a été déposée auprès des autorités compétentes qui, malheureusement, ont opposé une fin de non-recevoir invoquant des motifs légers, illégaux et irrecevables. Aussitôt après réception de la notification d’interdiction de la manifestation pacifique, la commission juridique et les avocats de F24 ont rédigé un recours en annulation et un référé en suspension pour dénoncer cette quatrième interdiction des activités pacifiques de F24.

Après analyse du contexte et de la préférence affichée par l’autorité de déployer des moyens pour réprimer plutôt que d’encadrer, le Comité exécutif a décidé d’annuler le rassemblement du 21. Cette décision traduit l’option primordiale de mettre la paix au-dessus tout, de ne pas permettre à la boulimie répressive du pouvoir de continuer à blesser, torturer, embastiller et envoyer à la morgue des citoyens qui veulent juste exprimer leur refus de la dictature, leur aspiration à plus de justice, de liberté et de prospérité.

Néanmoins, F24 tient l’opinion nationale et internationale à témoins sur les conséquences éventuelles d’entraves multiples à la liberté de manifester que les citoyens tiennent de la Constitution. F24 dont les trois points de la charte sont loin d’être satisfaits a commencé un combat démocratique de longue haleine contre les dérives dictatoriales d’un pouvoir qui a fini de semer la terreur dans le pays et qui veut manœuvrer et manipuler pour se maintenir par tous les moyens

A la violence aveugle de MACKY SALL et de ses ministres, F24 opposera une riposte intelligente, résiliente et stratégique à la hauteur des défis et des enjeux du contexte actuel. Le Comité exécutif félicite, les intellectuels, les journalistes, les artistes, les députés, les leaders des organisations membres et tous les citoyens pour leur confiance, leur soutien et leur mobilisation soutenue.

F24 donne rendez-vous à tous pour la poursuite du combat qui vient à peine de commencer et qui exige patience et courage, persévérance et endurance», tel est le communiqué rendu public par le F24