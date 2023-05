Ansoumana DIONE : « le Président Macky SALL n’a rien fait pour les malades mentaux. »

Que tous les citoyens sénégalais se le tiennent pour dit. Jusqu’ici, le Président Macky SALL n’a absolument rien fait pour les quatre mille malades mentaux errants que compte notre pays.

Certes, il m’a reçu en audience, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), le 17 janvier 2023, au Palais de la République. Rencontre au cours de laquelle, il s’était bien engagé à nous octroyer une subvention annuelle de cinq cent millions, pour leur prise en charge et leur réinsertion. Mais, jusqu’ici, ceci n’est que promesse encore non tenue.

Depuis cette audience magnifiée par les sénégalais, nous sommes quotidiennement interpellés par de nombreuses familles dont leurs proches errent dans les rues, victimes de troubles mentaux. Jusqu’ici, notre structure de Kaolack qui nous a été restituées, après douze ans de confiscation illégale et arbitraire, reste confrontée à de gros problèmes d’équipements, sans compter les travaux de réfection qui restent essentiels pour son fonctionnement.

En clair, nous sommes abandonnés seuls, face à ce vaste problème de l’errance des malades mentaux et il est grand temps pour le Président Macky SALL, de prendre ses responsabilités.