Ansoumana Dione : « Nous avions prévenu les autorités sénégalaises sur cette révolte»

L’affaire du viol, présumé, opposant l’Honorable Député Ousmane SONKO et la masseuse Adji SARR, a mis le Sénégal, au-devant de l’actualité, ici et ailleurs dans le monde. Durant plusieurs jours, notre pays a connu de nombreuses scènes de violences, folles, aveugles et meurtrières, engendrant beaucoup de vols, de pillages et autres destructions de biens publics ou privés. Comment en est-on arrivé à ce triste niveau de barbarie, dans un pays dit de dialogue et de solidarité ? Pour plus d’éclairage à ce phénomène étrange, le Journal « Rewmi Quotidien » s’est entretenu, en exclusivité, avec Monsieur Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Récit !

Comment appréciez-vous cette situation que traverse le Sénégal ?

D’abord, nous regrettons que cette affaire ait tenu en haleine une nation toute entière. En réalité, cette histoire pouvait être résolue sans la moindre conséquence chez les populations. Dès son éclatement, l’on a vu malheureusement le chef de l’Etat Macky SALL, donner une consigne à son parti et à ses alliés, pour ne pas en parler, ignorant qu’il est le Président de tous les sénégalais. Ainsi, il exclut les deux protagonistes de sa seule famille : le peuple. Concernant l’Honorable Député Ousmane SONKO, il a commis également une erreur, en considérant l’accusation de la masseuse Adji SARR, comme étant un complot ourdi par le Président de la République, même si cette thèse peut être établie. A mon avis, le mal que nous vivons tous aujourd’hui, dont la fermeture des écoles, ne devrait pas nous arriver si le Président Macky SALL avait pris les devants, Ousmane SONKO et Adji SARR, étant sous son autorité.

Ce conflit était-il prévisible pour notre pays ?

Bien sûr que oui. D’ailleurs, nous avions toujours prévenu les autorités que le Sénégal allait connaitre cette révolte populaire, toutes les conditions étant réunies depuis fort longtemps. Malheureusement, personne n’a essayé de nous comprendre. En notre qualité d’expert en santé mentale, nous voyons les choses venir. Seulement, nul ne peut prévenir l’élément déclencheur, comme c’est le cas avec cette histoire de viol, présumé. Dans un pays gagné par le chômage, le stress, l’injustice, pour ne citer que ces maux, il est souvent trop facile que les choses y dégénèrent, si les gouvernants font la moindre preuve de négligence. Heureusement, pour le cas du Sénégal, une société assez particulière, plusieurs forces ont vite convergé leurs efforts, pour limiter les dégâts.

L’adresse du chef de l’Etat à la nation suffit-elle pour calmer les ardeurs ?

Evidemment, le discours très responsable du chef de l’Etat Macky SALL, ne saurait suffire, à lui seul, pour éteindre le feu qui est toujours en action. D’ailleurs, il s’est encore lourdement trompé en voulant faire croire seulement à la jeunesse, qu’il a compris son message. Or, c’est la population qui s’est révoltée contre sa mauvaise redistribution de nos ressources, injustement accaparées par son camp présidentiel. Obligatoirement, le Président de la République devra revoir sa façon de gérer les affaires de l’Etat, en impliquant les forces vives de la nation, pour une bonne réponse aux préoccupations des citoyens. Egalement, certaines Institutions comme le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), devront être dissoutes, pour une meilleure prise en charge de certaines problématiques dont l’enfance de la rue, l’errance des malades mentaux, entre autres.

Comment appréciez-vous le deuil national décrété par le chef de l’Etat ?

En la mémoire des disparus, le deuil national de trois jours, est une bonne chose. Mais, prochainement, nous devrions éviter de telles catastrophes que nous avons, nous-mêmes, provoquées. C’est pourquoi, dès ce lundi 15 mars 2021, il faudra que le chef de l’Etat Macky SALL pense à convoquer un « Ndeup » national, pour l’unité des cœurs et des esprits, pour un Sénégal de paix, de justice et de pardon mutuel. Comment en sommes-nous arrivés à nous entredéchirer, pour une affaire de viol, présumé, comme si nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes dans le calme et la transparence ? Avec toutes les ressources naturelles, découvertes dans notre pays, nous avons intérêt à cultiver l’amour et la solidarité entre nous, pour éviter que d’autres forces s’en approprient de façon arbitraire. En cette année 2021, coïncidant avec l’indicatif téléphonique du Sénégal (00221), notre pays s’ouvre ainsi à une nouvelle ère et nous devons faire en sorte que ce soit dans le bon sens. C’est pourquoi, nous demandons au chef de l’Etat Macky SALL de se mettre à l’écoute de tout citoyen qui souhaiterait lui parler.

Votre dernier mot ?

Je vous remercie infiniment de m’avoir accordé cette grosse opportunité pour échanger avec les sénégalais sur cette situation douloureuse que traverse notre pays. Que Dieu garde le Sénégal !

Mada NDIAYE