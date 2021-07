Ansoumana Dione: «Un confinement mettrait fin au régime de Macky »

Ansoumana Dione, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), n’est pas d’accord avec l’idée du Président Macky Sall, pour quelque mesure restrictive que ce soit, face à recrudescence des cas de Covid-19 dans notre pays. A l’en croire, un confinement, couvre-feu ou Etat d’urgence, pourrait abréger son régime et plonger notre nation dans une instabilité, aux conséquences désastreuses et incalculables. Dans cet entretien accordé en exclusivité à Rewmi Quotidien, il invite le chef de l’Etat à plus de tendresse envers les populations, durement affectées par cette pandémie.

Comment appréciez-vous la sortie du chef de l’Etat sur la Covid-19 ?

J’ai vu un Président Macky SALL, conscient de la gravité de l’heure, avec cette pandémie de Covid-19, devenue trop préoccupante dans notre pays. Et, cette posture ne peut être que bénéfique pour notre nation qui n’a pas droit à l’erreur, vu les ressources découvertes sur notre territoire. Avec cette hausse vertigineuse des cas de contamination, il est très normal que le chef d’Etat soit inquiet devant ses compatriotes. Seulement, il pouvait s’exprimer en évitant ces menaces à l’endroit des populations, jusqu’ici, victimes de cette situation, survenue depuis le 02 mars 2020, liée à cette maladie. A mon sens, il aurait dû seulement appeler à un sursaut national, notre seul ennemi étant ce virus et rien d’autre. Je l’ai dit et je le répète : nous devons restés unis pour venir à bout de ce virus dangereux, extrêmement organisé, contrairement à nos stratégies de riposte, monopolisées par notre corps médical.

Êtes-vous d’accord sur le confinement annoncé par le chef de l’Etat ?

Vous savez, un confinement, un couvre-feu ou un Etat d’urgence, ne fera que pousser les populations à la révolte. Or, nous devons préserver la paix, quel qu’en soit le prix, notre pays étant toujours sous de réelles menaces pouvant nous conduire vers la catastrophe. En clair, une quelconque mesure restrictive pourrait mettre fin à son régime. Et, ce sont les adversaires du chef de l’Etat qui, au lieu d’apaiser la colère des citoyens, vont en profiter pour déstabiliser le pays. Pour moi, Ansoumana DIONE, il ne servira à rien de prendre des mesures que les populations peineront à respecter, pour des raisons évidentes. De toutes les façons, il arrivera un moment où chacun sera obligé de prendre ses responsabilités et personne n’hésitera à s’auto-confiner, par exemple. A ce stade de la pandémie, le Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE), doit être élargi à toute autre force pouvant contribuer à la riposte.

Quelle est la solution, selon vous, par rapport à cette situation ?

Que l’on ne se trompe pas d’ennemis. Le Président Macky SALL doit affronter la Covid-19 et non le peuple qui l’a choisi pour trouver des réponses à ses préoccupations. Aujourd’hui, nous devons rechercher tous les foyers à éteindre, en vue d’arrêter la chaine de transmission de cette pandémie. Jusqu’ici, les malades mentaux errants, par exemple, ne sont pas pris en compte dans la riposte, alors qu’ils peuvent être, à la fois, des porteurs sains et vecteurs de la transmission communautaire. Aussi, des recherches doivent être effectuées pour déterminer les causes exactes de cette augmentation, mis à part les variants découverts au Sénégal, au lieu d’accuser qui que ce soit d’être à l’origine de cette situation. Pourquoi les malades mentaux errants ne sont pas victimes de cette pandémie, malgré soient les plus exposés ? Une réponse à cette question, ne pourrait-elle pas aider notre pays à mieux résoudre le problème ?