Antoine Diome reçu par le Khalife des Tidianes

Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu ce lundi 26 Avril 2021 à Dakar le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Cette rencontre entre dans le cadre d’une première visite de courtoisie et de prise de contact après sa nomination à la tête dudit département. Ils se sont entretenus durant des heures sur la situation du pays. Le Khalife Général des Tidianes a formulé des prières pour le ministre de l’Intérieur, non sans prier pour la paix et la stabilité du Sénégal.