Apaiser la tension Sociale: Ce 27 février, une journée décisive pour les syndicalistes et le gouvernement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le front social est en ébullition. Des grèves tous azimuts, des syndicats qui plombent leur secteur. C’est la grogne à laquelle fait face le tandem Diomaye-Sonko. Pour une sortie de crise, la rencontre entre les syndicats et le gouvernement reste décisive.

Tous les yeux sont rivés sur la rencontre prévue entre le Gouvernement et les syndicats. Bien que d’aucuns soient en grève comme le Syndicat des enseignants du supérieur (SAES) affilié à la Cnts, le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) dans la cadre de la santé entre autres. Les enseignants eux ont déposé des préavis de grève. Cette rencontre reste aussi une alternative en vue de pacifier l’espace social et de faire baisser la tension. Elle se tient dans un contexte particulier.

Ce 27 février marque une journée décisive pour les syndicalistes pour revendiquer et exiger des conditions adéquates de travail. Le Premier ministre Ousmane Sonko reste dos au mur car « acculé de toute part » par les syndicats. L’on se rappelle de la déclaration du président du Haut conseil du dialogue social (HCDS) Mamadou Lamine Dianté qui avait affirmé que « les multiples remous sur le plan social sont compréhensibles. Tous les syndicats ont été reçus par le Haut Conseil du dialogue social. Ils ont montré de très bonnes dispositions concernant la prise en charge de leur préoccupation sans recours à un arrêt de travail. ». Cependant, lors de son passage à l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement avait été interprété par un député sur les tensions sociales. Mais pour le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré que « la meilleure approche consiste à permettre aux travailleurs de s’organiser et que le gouvernement travaille à trouver des solutions sans rien cacher au sénégalais. »

Cette rencontre permettra d’avoir des discussions sincères avec les acteurs concernés afin de dégager des pistes concrètes pour un climat social apaisé. « Nous allons être flexible quand il le faut mais faire des concessions sur certaines questions » avait laissé entendre. Ousmane Sonko.

Balla M. Fofana : « Préserver le pacte de stabilité sociale »

Lors de passage à la 7tv sur « face à MNF », Balla Moussa Fofana, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a salué cette démarche du Premier ministre en indiquant qu’ « il est de tradition démocratique que la Primature et les acteurs sociaux se réunissent pour échanger sur les grandes réformes que nous avons et que nous devons entreprendre ensemble pour pouvoir créer un climat de stabilité de permettre à notre économie et à notre démocratie de souffler. » A l’en croire, depuis leur arrivée, a-t-il dit « nous avons eu à prendre des mesures très importantes concernant la gestion du pays. On a fait un travail de diagnostic et de projection avec des grands projets, mais nous avons besoin de l’accompagnement des acteurs.

C’est un moment de discussion pour une bonne coordination et la création d’une stabilité parce que c’est dans la stabilité que nous pouvons créer de la croissance. ». Selon notre interlocuteur, on parle de pacte de stabilité et donc dit « moment d’échange, une concertation et une entente. C’est ce que nous recherchons et c’est dans l’intérêt du peuple sénégalais parce qu’aujourd’hui le Sénégal est en tournant important. Nous avons de grands chantiers qui nous attendent et nous avons besoin de tout le monde. » Les syndicats s’étaient aussi mobilisés pour revendiquer la baisse du pouvoir d’achat, le prix du logement, et le prix des denrées de première nécessité.

MOMAR CISSE