Appel au dialogue de Macky SALL:  Rétablir les droits de Khalifa Sall, une condition sine qua non pour Taxawu Sénégal

A quelques mois de la présidentielle de 2024, nombreux sont les acteurs politiques qui estiment qu’il faut pacifier les relations entre pouvoir et opposition. Le tout, dans le but de trouver une solution et d’arrondir les angles. Macky Sall réitère son dialogue et insiste. Taxawu Sénégal reste favorable, mais à des conditions, dont « le rétablissement de Khalifa Sall dans ses droits. »

L’appel au dialogue lancé par Macky Sall et réitéré en Conseil des ministres mercredi ne semble tomber dans l’oreille d’un sourd. En effet, des réactions ont été notées depuis hier. A la grande surprise, ce sont des sections de Taxawu Sénégal de Tambacounda, de Pikine et du mouvement des arabisants dirigées par Khalifa Sall qui restent favorables à cette main tendue de Macky. Mais ont posé des conditions. Dans un contexte marqué par de vives tensions politico-sociales, les acteurs de tous bords tentent de sortir de l’ornière. Récemment des appels incessants ont retentis de la part de la société civile comme des guides religieux en vue de pacifier l’espace politique.

Le chef de l’Etat dans son adresse à la nation s’était dit « favorable au dialogue ». Un appel réitéré en conseil des ministres. Hier, la Coordination de Taxawu Sénégal de Tambacounda a marqué son adhésion à cet appel à travers un communiqué. « Après concertation à la base dans les 8 communes du département de Tambacounda, après avoir recueilli l’avis de tous les coordonnateurs communaux du département de Tambacounda, des militants et sympathisants du président Khalifa Ababacar Sall, la Coordination départementale de Taxawu Sénégal Tambacounda donne son feu vert au Président Khalifa Ababacar Sall d’aller répondre positivement au dialogue pour l’intérêt Supérieur du Sénégal et pour l’intérêt de Taxawu Sénégal», dit le communiqué.

Dès lors, les camarades de Khalifa Sall n’ont pas manqué de poser des conditions à Macky Sall. Il s’agit, selon eux, pour le Chef de l’Etat, « de déclarer publiquement qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de Février 2024, de supprimer le parrainage et rétablir Khalifa Ababacar Sall sur ses droits. » Idem pour le mouvement des arabisants du Sénégal qui adhère à cet appel lancé par Macky. « Notre réponse est affirmative dans la mesure où Allah dans le St Coran a attribué une sourate concernant le dialogue. » Et les arabisants de Taxawu Sénégal d’ajouter : « Nous sommes dans un contexte pré-électoral très compliqué et tous les moyens sont bons pour rétablir notre candidat dans ses droits de participer aux élections. Nous pensons qu’on en peut tempérer la situation politique à l’absence de dialogue. »

Dans cette cohorte de réactions, ceux de Pikine n’ont pas été en reste. En conférence de presse hier, les militants et sympathisants de Taxawu Sénégal se sont joints aux décisions prises par leurs camarades cités plus haut. « Considérant que la démocratie sénégalaise a toujours reposé sur la dialogue, et la recherche de consensus, dans le soucis de préserver les acquis démocratiques et que l’opposition et la société civile ont jusqu’ici tenu le Président comme seul responsable de la rupture du dialogue entre le pouvoir et l’opposition (…) la coordination de Taxawu Sénégal /Pikine invite le leader Khalifa Sall à répondre à l’affirmative à l’appel au dialogue lancé par Macky Sall », écrivent-ils dans un communiqué. Ces militants ont invité ceux de Yewwi Askan Wi en à faire autant et l’ensemble des partis de l’opposition pour l’intérêt supérieur de la nation et la stabilité du pays ;

MOMAR CISSE