Appel au Dialogue: Decroix approuve la décision du Président Macky Sall

Le secrétaire général d’And-Jef/PADS, Mamadou Diop Decroix, se positionne derrière le Président Macky Sall et insiste sur la nécessité de s’assoir et dialoguer pour la paix et la sécurité du pays. Pour lui, toutes les avancées démocratiques du Sénégal l’ont été sur la base de concertations.

« Que toutes les parties s’asseyent et discutent. Au lendemain, il est plus courageux de se faire face et de parler que de s’invectiver à distance. Nul n’a besoin de cette atmosphère délétère qui sape à terme les bases même de la paix civile et de la stabilité du pays », a déclaré Decroix. Selon la source, Mamadou Diop Decroix est d’avis que le dialogue en 2019-2020 n’était pas parachevé.

Et aujourd’hui, le rapport de forces sur le terrain révèle, à l’analyse, une réalité qui devrait effectivement inciter les uns et les autres à s’assoir pour discuter. « Des centaines de personnes croupissent actuellement dans les prisons et il apparaît nettement que le coût d’une poursuite de la dynamique serait encore plus élevé que les gains de l’oppositions.

