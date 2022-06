Appel au rassemblement: Le leader du Ppc Seydou Diouf tire sur Sonko

Le nouvel appel à manifester de la coalition Yewwi askan wi est le «summum de l’indignité républicaine» selon Seydou Diouf. Dans un entretien, le député de Rufisque précise que les politiques n’ont pas le droit de brûler ce pays. Pour le successeur de feu Mbaye Jacques Diop à la tête du parti, la stratégie de cette coalition est de faire en sorte que les élections ne se tiennent pas.

L’opposition prévoit une nouvelle manifestation ce 29 juin 2022 et l’opposition ainsi que d’autres responsables ne restent pas les bras croisés. Selon Seydou Diouf, leader du PPC, « C’est le summum de l’indignité républicaine. Ousmane Sonko nous a habitués à cela. » laisse t-il entendre. Selon lui , le discours de Sonko est un discours guerrier et va-t-en-guerre dont le Sénégal n’a jamais eu besoin. D’autres avant lui ont été opposants mais jamais dans l’histoire politique du Sénégal, le discours violent tenu par Sonko n’a été constaté.

Selon lui cela traduit l’incurie de cet homme ou en réalité, c’est une stratégie qu’il veut développer parce qu’étant conscient de ses propres turpitudes, il veut tout faire pour que les élections n’aient pas lieu. Il veut prendre le pays en otage. Toute cette stratégie parce qu’ils n’ont pas été capables d’élaborer une liste comme le veut le Code électoral. Lorsque le même Conseil constitutionnel donnait droit à Yewwi Askan Wi sur la liste départementale de Dakar, on n’a rien entendu. C’est ce même Conseil constitutionnel qui a donné une décision des listes de Bby et Yaw. Ça nous interpelle en tant qu’acteurs politiques sur la manière de faire de la politique et nous devons comprendre que ce pays ne nous appartient pas. Nous sommes une infime minorité de Sénégalais à faire de la politique. 95% des Sénégalais ne sont pas militants de parti politique. Ce pays a été bâti par nos prédécesseurs. Nous devons marcher sur leurs pas. Il y a de la divergence dans la vision politique de Senghor à Macky Sall, mais jamais les gens n’ont voulu transformer le Peuple en chair à canon pour les appeler à investir la rue tous les jours. Macky Sall a été surtout élu pour garantir à chaque Sénégalais la paix et la sécurité. Chacun devra en assumer les responsabilités.

Autoriser la manifestation ne serait pas plus simple pour apaiser la situation ?

L’Administration territoriale apprécie et fonde sa décision sur des éléments objectifs. C’est le même Préfet qui avait autorisé le rassemblement du 8 juin qui a interdit celui du 17 juin. Mais pourquoi il n’y a pas eu levée de boucliers quand il y a autorisation ? Le Préfet se fonde sur le droit qui est insensible à la morale politique. En République, on ne peut pas avoir un droit à géométrie variable. On ne peut avoir un droit qui se couche parce que Ousmane Sonko profère des menaces. Il faut que nous tous, majorité comme opposition, sachions que la République s’adosse sur le droit. Il faut qu’on respecte ces fonctionnaires de l’Etat. Personne n’a le droit de jeter l’opprobre sur eux car nous ne sommes pas plus sénégalais qu’eux, ni plus patriotes qu’eux.

Quelle sera la réponse politique de Bby ?

Bby est respectueuse des lois et règlements du pays. La loi proscrit des manifestations de ce type en cette période et Bby s’y conforme. En temps de campagne, tout le monde est libre de dérouler.

