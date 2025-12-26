Appel public à l’épargne : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA

Partager Facebook

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé la clôture de la quatrième opération d’Appel Public à l’Épargne (APE 4), qui a permis de mobiliser 560 milliards FCFA, soit 140% de l’objectif initial de 400 milliards FCFA. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques conduite par l’État en 2025.

Selon le communiqué de presse, cette mobilisation traduit une adhésion massive des épargnants, institutionnels comme individuels, à l’appel lancé par l’État en faveur d’une épargne sécurisée, orientée vers le financement des projets structurants de l’agenda national de transformation Sénégal vision 2050.

Dans son communiqué, le ministre des Finances a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs pour leur confiance et leur contribution au développement du pays. L’année 2026 s’inscrira, selon lui, dans cette dynamique avec la poursuite des réformes et mécanismes engagés, en vue d’une trajectoire financière progressivement assainie et soutenable.

Publié par EL HADJI MODY DIOP