Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
CHEIKH DIBA 1

Appel public à l’épargne : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA

26 décembre 2025 Actualité

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé la clôture de la quatrième opération d’Appel Public à l’Épargne (APE 4), qui a permis de mobiliser 560 milliards FCFA, soit 140% de l’objectif initial de 400 milliards FCFA. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques conduite par l’État en 2025.

Selon le communiqué de presse, cette mobilisation traduit une adhésion massive des épargnants, institutionnels comme individuels, à l’appel lancé par l’État en faveur d’une épargne sécurisée, orientée vers le financement des projets structurants de l’agenda national de transformation Sénégal vision 2050.

Dans son communiqué, le ministre des Finances a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs pour leur confiance et leur contribution au développement du pays. L’année 2026 s’inscrira, selon lui, dans cette dynamique avec la poursuite des réformes et mécanismes engagés, en vue d’une trajectoire financière progressivement assainie et soutenable.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

1766774719220

Axe Gossas-Diourbel : Un accident fait 7 morts

Selon des informations relayées par Seneweb, un grave accident est survenu, ce vendredi, sur l’axe …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved