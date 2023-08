Moins d’une semaine après son retour du Rwanda, le chef de l’Etat a quitté Dakar hier pour Saint-Pétersbourg où il prendra part au 2 e sommet Russie-Afrique. Son retour au pays est prévu le samedi 29 juillet prochain. En attendant, Macky Sall, de moins en moins prolixe vis-à-vis de ses camarades de l’Apr, laisse derrière lui des

troupes à la limite du désemparement.

Son nouveau visage intrigue en haut lieu. Il y a-t-il un Macky Sall d’avant et d’après le 3 juillet 2023 ? La question a une résonance particulière dans le contexte actuel où le chef de l’Etat est de plus en plus en « imprévisible », pour paraphraser certains de ses collaborateurs. Et, ce qui étonne le plus chez lui, c’est que depuis son retour de

voyage le 19 juillet dernier, le patron de la mouvance présidentielle s’est littéralement replié sur lui-même. Les hauts responsables qui lui ont serré la main l’ont fait à l’occasion du conseil des ministres tenu jeudi dernier.

Sinon, rares sont les collaborateurs avec lesquelles il s’est entretenu.

Et, il ne parle presque plus « politique », reléguant la question de la candidature de Benno Bokk Yaakaar à un niveau que lui seul connait. Les évènements qui se sont déroulés au siège de l’Apr entre les militants d’Abdoulaye Diouf Sarr et ceux d’Amadou Ba en sont-ils pour quelque chose ? En tout cas, Macky Sall a « été particulièrement écœuré par cette affaire », révèlent certaines sources. Si bien, que depuis son retour du Rwanda, il y a moins

d’une semaine, la question de sa succession n’a pas été abordée avec ses camarades.

Qui, désormais, s’attendent à un scénario de tous les possibles. Car, le président de la République semble avoir pris conscience que la prolifération de candidats à sa succession pose un problème de rationalité au sein de l’Apr, même si certains ont promis de se ranger derrière le dauphin qu’il aura choisi. En attendant, il semble avoir changé de stratégie et joue la montre pour, certainement, laisser à certains « illuminés » le temps de « revenir sur terre ». La coalition Bby l’y aide. A travers un communiqué rendu public hier, elle a appelé les uns et les autres prétendants « à la sérénité et à la retenue ».

L’Apr surtout, semble en avoir besoin pour sauver ce qu’il reste de ses meubles après que la guerre de succession, à peine ouverte, a transformé ce parti en un véritable champ de ruine.

Elhadji Mansor Ndiaye