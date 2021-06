Après 4ans de gestion: La Sodav dresse son bilan

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) a tenu, hier, une assemblée générale ordinaire pour présenter son rapport annuel et ses quatre années d’exercice.

La présidente sortante du Conseil d’administration de la Sodav, Ngoné Ndour, en faisant un bilan d’étape révèle qu’à leur arrivée, ils ont hérité d’une société avec d’énormes difficultés. Bref, tout était à rebâtir ou à améliorer. « A l’issue de ces quatre années d’exercice, nous avons fait de la Sodav une société modèle en Afrique et dans le Monde » », dit-elle. A ce titre, elle indique que l’année 2020 a été particulièrement bouleversée par la pandémie de la covid-19, la Sodav, tout comme les autres secteurs qui dépendent de la culture, a été profondément affectée par la situation, et ceci lui a coûté une baisse drastique de ses perceptions.

Mais la résilience qu’elle a su développer lui a permis d’y faire face en soutenant ses associés, en procédant à des répartitions et mieux encore à baisser considérablement ses frais de gestion. « Notre ambition au terme de cette subvention est de mettre en place un mécanisme de levée de fonds qui prendra son relais les frais de gestion de la société », martèle Ngoné Ndour.

Directeur-gérant, Aly Bathily, quant ’à lui rappelle que la Sodav a été désignée comme la société pilote en Afrique francophone dans des projets d’envergure comme le Wipo Connect Copyright (WCC) administré par l’organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi qu’un autre projet qui concerne les droits des écrivains, éditeurs et auteurs d’images fixes cogérés par l’Opinion et l’ IFRRO( Fédération internationale des sociétés qui gèrent de droit de reproduction au titre de la reprographie). De plus il y’a une contrainte majeure et « il nous faut un siège.

La loi de 2008 offre au titulaire de droit sa mise en application, la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée, il aurait moins de problème, beaucoup de chose aurait dû être fait de la meilleure manière de ce qui a été fait. »

Concernant le volet perception des droits au niveau international, la Sodav a signé deux protocoles d’accord dont 1 avec le groupe canal +International et un autre avec la BBC world service. Ces accords couvrent l’exploitation du répertoire sur le territoire sénégalais.

Après (50) mois d’exercice, le conseil d’Administration de la Sodav dont le mandat arrive à expiration a pu, avec l’étroite collaboration de la direction gérante et de l’ensemble du personnel, relever le défi d’une gestion transparente et efficace.