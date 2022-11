Après les faux billets et faux passeports diplo’, un autre scandale à l’Assemblée

Une affaire de faux et usage de faux éclabousse le Parlement sénégalais après le scandale des faux billets et du trafic de passeports diplomatiques.

Les députés de la 13e législature, en complicité avec des membres de l’administration de l’Assemblée nationale, ont falsifié le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en intégrant implicitement tous les attributs dévolus au Premier ministre, a révélé Doudou Wade confirmant Mamadou Lamine Keita. Allant plus loin, il a expliqué que « la dernière modification intervenue (sur le règlement intérieur) supprimait un certain nombre d’articles et avait des articles nouveaux » et « d’autres ont été remplacés. » Il cite comme exemple le cas de la Déclaration de politique générale (Dpg) où l’article 87 a été supprimé par la loi organique portant révision pour mettre à la place une nouvelle institution, suite à l’organisation du ministère de l’Économie et des Finances de cette commission et ensuite pour l’évaluation des politiques publiques. Donc, il y avait un article nouveau 97 qui était là, mais aujourd’hui nous avons un article 97 qui a été remplacé et un autre article 97 bis qui a été inséré. » L’ex-député en veut pour preuve : « vous verrez que même les polices d’impression ne sont pas les mêmes. Personne n’a contesté. Les membres de la commission des lois, le rapporteur sauf celui de la commission des Finances Monsieur Théodore Monteil, qui a fait le rapport de la dernière modification de 2019, se sont tus. » Il demande à Macky Sall de porter plainte parce qu’il est « chargé d’être le relai entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel », mais « certains ont agi à sa place ».