Après les structures en place: Macky lance XËYU NDAW ÑI :“Un Programme orienté vers l’action”

Le Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes bat son plein. Et dans son discours d’ouverture du Président Macky Sall, il été question, entre autres, du programme XËYU NDAW ÑI orienté vers l’action.

Toutes les énergies positives sont réunies à Diamniadio pour se pencher sur la problématique majeure de l’emploi et l’insertion socio-professionnelle des jeunes qui constitue, selon Macky Sall, “une priorité élevée pour nous tous, acteurs étatiques et non étatiques”.

Aussi a-t-il annoncé la couleur en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, lors de ses messages à la Nation, des 8 mars et 3 avril derniers, avec une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards au moins sur trois ans.

“Des ressources qui serviront à financer le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI, qui sera issu de ce Conseil Présidentiel. Je tiens à ce que ce Programme soit pragmatique, orienté vers l’action, et opérationnel de façon diligente à l’échelle nationale”.

Il devra ainsi répondre aux exigences d’inclusion, d’équité territoriale et de justice sociale que j’ai toujours fixées comme marqueurs des politiques publiques, car je veux un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous.