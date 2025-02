APRÈS L’ONU, Macky rejoint l’International Advisory Board de l’Atlantic Council

Partager Facebook

L’ancien président sénégalais Macky Sall a été coopté au sein de l’International Advisory Board de l’Atlantic Council, l’un des think tanks les plus influents de Washington D.C.

Selon le journaliste Baba Aidara, ce conseil de surveillance international regroupe d’éminentes personnalités issues du monde politique, académique et des affaires, ainsi que des hauts officiers à la retraite. En intégrant cette instance, Macky Sall rejoint un cercle restreint de décideurs et experts engagés dans l’analyse et l’orientation des grandes questions géopolitiques et économiques mondiales.

L’ancien président sénégalais a pris part, hier jeudi 6 février 2025, au National Prayer Breakfast (NPB) à Washington. Cet événement annuel, initié en 1953, rassemble chaque premier jeudi de février des leaders politiques, économiques et religieux dans un cadre de prière et de dialogue interreligieux.