Après Macky Sall : Ousmane Sonko lance son “Nemeku tour”

Le leader du Pastef/les patriotes lance sa prochaine tournée à travers tout le pays. Face à la presse, ce vendredi, Ousmane Sonko a annoncé son “Nemeku tour” qui se tiendra entre les 23, 24, 25 juin prochains.

Mais d’ores et déjà, l’ancien inspecteur des impôts et domaines met en garde ses pourfendeurs.

“On a reçu des informations selon lesquelles le pouvoir a l’intention d’envoyer ses nervis nous attaquer. Et ce, pour après prétexter un trouble à l’ordre public et arrêter des éléments de ma garde rapprochée. On les attend de pied ferme”, dit-il.