Après ses tournées, Macky “interdit” les rassemblements

Après les tournées économiques du Président de la république, les cas de covid ont explosé. D’où le risque d’une 3e vague du coronavirus qui s’est amorcée, au Sénégal, depuis le mois de mai dernier, du fait d’un relâchement quasi-total.

Le Chef de l’État, Macky Sall, a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières. L’annonce a été faite, lors du Conseil des ministres extraordinaire qui intervient… quelques jours seulement après ses tournées économiques aux allures de campagne électorale dans les zones Est et Nord du pays et durant ces activités présidentielles, les gestes barrières étaient totalement relégués au second plan. Sur son agenda, le président Sall a informé le Conseil qu’il procédera au lancement de la deuxième phase du Parc industriel de Diamniadio, demain mardi, 06 juillet 2021, et à l’inauguration de l’usine KMS III et du DAC de Keur Momar SARR, samedi prochain, 10 juillet 2021.

C’est à l’opposiiton d’apprécier la sortie de Macky Sall