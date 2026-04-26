Arène nationale : Diop 2 s’impose et s’ouvre les portes des grands combats

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le pensionnaire de l’écurie Yeumbeul Marine, Diop 2, a remporté une victoire capitale ce dimanche 26 avril 2026 à l’Arène nationale face à Liss Ndiago. Ce succès marque un tournant dans la carrière du lutteur de Yeumbeul, lui permettant de s’extirper de sa catégorie actuelle pour viser des affiches de premier plan dans le cercle restreint des espoirs confirmés.

L’enjeu de cette confrontation dépassait le simple gain du combat. En s’imposant, Diop 2 valide sa progression constante et se positionne désormais comme un prétendant sérieux face aux têtes d’affiche de la lutte sénégalaise. Cette victoire lui ouvre la voie vers des promoteurs désireux d’organiser des duels plus prestigieux pour la suite de sa saison.

Pour Liss Ndiago, ce résultat constitue un coup d’arrêt dans sa dynamique de progression. Malgré une prestation qui confirme son statut d’adversaire redoutable et technique, il subit un revers qui l’oblige à reconsidérer sa stratégie pour ses prochaines sorties. Sa capacité à rebondir rapidement sera déterminante pour ne pas se faire distancer dans la hiérarchie de l’arène.

Cette journée à l’Arène nationale confirme la vitalité de la lutte sénégalaise, où les hiérarchies se dessinent et se contestent lors de chaque grand rendez-vous. Le succès de Diop 2 illustre parfaitement cette transition entre les lutteurs montants et ceux qui aspirent à diriger les grandes batailles de demain.