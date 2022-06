Argentine : Deux femmes se battent pour un Sénégalais

Hier soir mercredi, vers 22 heures, à Santiago, une femme de 29 ans, s’est rendue chez son ex-compagnon d’origine sénégalaise, rapporte la presse argentine visitée par Senego. L’objectif était de lui demander un appui financier pour subvenir aux besoins de la fille de quatre ans qu’ils ont en commun.

Face à la colère du Sénégalais, une dispute a éclaté dans laquelle est intervenue la concubine du modou-modou, à qui l’ex-partenaire a demandé de « rester en dehors » de cette histoire qui ne la regardait pas.

Après une joute verbale entre les deux femmes de Santiago, il y a eu des coups et des tirages de cheveux. Le scandale a attiré l’attention des piétons et des commerçants de la zone, qui ont alerté la police qui a fait cesser l’agression physique et le calme est revenu.

L’ex-partenaire du Sénégalais a indiqué qu’avant la bagarre avec l’autre femme, l’Africain lui avait donné un coup de poing dans l’épaule.

Elle a déclaré qu’elle était en couple avec le Sénégalais et qu’ils avaient une fille de quatre ans ensemble. À cet égard, elle a soutenu que l’enfant n’est pas la fille biologique du Modou-modou, bien qu’elle ait été enregistrée comme étant la sienne au bureau de l’état civil afin que l’homme puisse demander la nationalité argentine.

L’ex du Sénégalais a déposé une plainte et a été examiné par le médecin de la police.

L’incident a été signalé au Dr. Cecilia Gómez Castañeda, représentante de l’unité du procureur chargée des questions de genre et de la violence domestique du district judiciaire de la capitale.