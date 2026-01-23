Uploader By Gse7en
Armée : Le soldat décédé Cheikh Manga élevé au grade de Chancelier dans l’ordre national du Lion à titre posthume

23 janvier 2026 Actualité

Les Armées sénégalaises ont rendu un dernier hommage au soldat Cheikh Manga, décédé en République centrafricaine dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA). La cérémonie de levée de corps s’est tenue à l’Hôpital principal de Dakar, sous la présidence du ministre des Forces armées, le Général  Birame Diop.

À titre posthume, le soldat Cheikh Manga a été élevé au grade de Chancelier dans l’Ordre National du Lion, une distinction remise solennellement par le ministre des Forces armées en reconnaissance de son engagement, de son courage et de son sens du devoir.

La cérémonie a été marquée par une profonde tristesse et a réuni de nombreuses autorités militaires, ainsi que des proches parents du défunt. Les Armées sénégalaises ont réaffirmé leur solidarité envers la famille du défunt et leur attachement aux valeurs de discipline, d’honneur et de loyauté qui fondent l’institution militaire.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

