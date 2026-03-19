ARP : Aïssatou Sougou nommée Directrice générale en remplacement d’Alioune Ibnou Abou Talib Diouf

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Le Directeur général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a été remplacé. L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 18 mars 2026.

Selon le communiqué, Aissatou Sougou, titulaire d’un doctorat en pharmacie et d’un master en économie de la santé et en santé publique, est nommée Directrice générale de l’ARP.

Elle succède ainsi à Alioune Ibnou Abou Talib Diouf à la tête de cette structure chargée de la régulation pharmaceutique au Sénégal.

Le député Guy Marius Sagna revendique avoir alerté, dès mars 2025, sur la nomination du directeur général de l’ARP, aujourd’hui au cœur de controverses. Dans une publication, il affirme que le récent limogeage de ce dernier confirme ses mises en garde restées sans réponse, pointant la responsabilité du gouvernement et du ministère de la Santé dans la gestion de ce dossier.

« En mars 2025, il y a un an, j’avais à travers une question écrite dit au gouvernement du Sénégal d’annuler la nomination du DG de l’ARP. C’était longtemps avant l’affaire SOFTCARE. Car j’avais dit au gouvernement que le DG de l’ARP avait été épinglé pour trafic de médicaments et on ne pouvait nommer à la tête de l’ARP un profil pareil. Le gouvernement n’a jamais répondu à ma question écrite. Jamais ! », dit-il