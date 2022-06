Arrestation de Dethie Fall et Cie: Le ministre de la justice donne des nouvelles

Déthié Fall, Mame Diarra Fam ou encore Ahmed Aïdara, sont arrêtés depuis vendredi, jour de la manifestation de l’opposition. Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi vient d’être arrêté par la gendarmerie alors qu’il marchait avec ses militants sur la VDN devant le siège de son parti PRP. Il a été embarqué par les gendarmes.

Les opposants et membres de Yewwi arrêtés vendredi dernier et placés en garde à vue seront déférés au parquet ce lundi. Hier dimanche, le ministre de la justice a été interpellé sur la question. «Vous savez quand on viole la loi on doit en assumer les conséquences. Tout simplement», a déclaré me Malick Sall de façon laconique. Le ministre de la Justice qui prenait part à une Ziara dans la banlieue dont le thème, cette année, est axée sur «La Paix». «Le pays est notre pays à tous, si on le brûle on le brûle pour tous. Je pense que ceux à qui Dieu a confié sa mission, les chefs religieux, ne peuvent pas assister à certaines choses sans réagir, sans dire la vérité», a-t-il indiqué sur ce thème.

Imam Thierno Mamadou Lamine Kâ, organisateur de la Ziarra, a expliqué que durant longtemps, ils ont invité les hommes politiques à la discussion et à la paix. «Nous l’avons dit dans nos prêches, dans des conférences, juste pour que les hommes de ce pays discutent. Mais, nous avons constaté que les discussions sont politiciennes. Ils ne parlent que de choses électorales. Tous ceux qui se battent ou envoient des gens se battre le font pour leurs propres intérêts. Mais ce pays ne peut être développé que dans la concorde», indique le religieux. Ce qu’il demande, c’est que «la classe politique fasse preuve de sérénité, qu’elle sache que ce pays a besoin de sérénité et qu’ils discutent.»

« La garde à vue est illégale »

Réagissant à la garde à vue de Déthié Fall et Cie, le constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup signale qu’elle est contraire à l’article 61 de la Constitution et l’article 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ». Selon Mouhamadou Ngouda Mboup, les articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale protègent le député contre d’éventuelles arrestations arbitraires. Pour lui, il est important de rappeler les dispositions de l’article 112 du Code pénal qui prévoient et punissent l’arrestation arbitraire d’un député en ces termes : « seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous Procureurs généraux ou Procureurs de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation (…) d’un membre de l’assemblée nationale sans les autorisations prescrites par les lois de l’Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un (…) membre de l’assemblée nationale. »

MADA NDIAYE