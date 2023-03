Arrestation de Dr Babacar Niang: Le SAMES se braque, l’Ordre des médecins se prononce

Dr Babacar Niang propriétaire de la clinique SUMA Assistance a été arrêté à Médina Ndiathbé dans le Podor dans le cadre de la prise en charge médicale de l’opposant Ousmane Sonko. Mais le Sames n’entend pas laisser cette forfaiture contre sa corporation prospérer, avertit le secrétaire général. L’on informe également que l’Ordre des médecins va se prononcer ce jeudi.

« On restera sur nos fondamentaux. Et c’est de défendre les confrères et la corporation en tout lieu et en tout moment. Aujourd’hui un des nôtres est dans les liens de la détention. Ce sont ses avocats qui doivent accéder à lui et à son dossier. Ils nous diront les griefs retenus contre lui. Et en fonction de cela, nous allons nous positionner d’une manière ferme et d’une manière décisive. » a déclaré le SG du SAMES.

L’ordre des médecins se prononce ce jeudi soir

L’Ordre National des médecins qui veille au maintien des principes, indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres compte se prononcer ce mercredi dans la soirée.

« L’ordre ne s’est pas encore prononcé. Je sais qu’on nous a appelés en réunion ce soir. Et à la sortie de celle-ci, on pourra se prononcer », a fait savoir un des membres de l’ordre joint au téléphone.