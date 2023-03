Arrestation de Dr Niang du SUMA-ASSISTANCE : Ses collègues médecins dans tous leurs états

L’arrestation du Docteur Babacar Niang de la clinique «Suma Assistance » crée l’ire de ses collègues médecins. Les professionnels de la santé estiment qu’il est de leur responsabilité de pratiquer la médecine telle quelle requis par le code de déontologie et sont régis par le secret médical.

La polémique s’enfle avec l’arrestation du Docteur Babacar Niang de la clinique «Suma Assistance ». Ce dernier a été arrêté mardi tard dans la soirée à Médina Ndiathbé (département de Podor, région de Saint-Louis) par les éléments de la brigade territoriale de Pété et acheminé à Dakar pour être présenté aux enquêteurs de la Sûreté urbaine. Son nom a été placé dans deux affaires. La première est qu’Ousmane Sonko a été hospitalisé dans sa structure sanitaire, la clinique «Suma Assistance». La seconde est qu’il a été accusé de négligence, suite à la mort de Doudou Fall Ly, militant de Bamba Fall tué à la Médina lors des manifestations du 16 mars dernier. D’ailleurs, le maire de la Médina avait déjà menacé de porter plainte contre Dr Niang. Deux choses qui avaient placé Babacar Niang dans le viseur du procureur de la République, Abdou Karim Diop.

La Sûreté urbaine de Dakar a été actionnée pour le convoquer et l’auditionner. Ainsi, une convocation a été envoyée chez lui. Seulement, le toubib avait complètement disparu. Leurs multiples investigations n’ayant rien donné, les policiers ont compris que Dr Niang avait pris la fuite. Aussi la Sûreté urbaine a-t-elle émis un avis de recherche et d’arrestation contre le propriétaire de la clinique «Suma Assistance». Tous les commissariats et les brigades de police ont été alertés et un système de filature mis en place. C’est ainsi que les gendarmes de Pété ont aperçu un homme correspondant au signalement de Dr Babacar Niang à Médina Ndiathbé.

Une situation qui a fait réagir ses collègues médecins. Ces derniers estiment qu’après Dr Gaye, c’est au tour Dr Niang. « Pourtant, quand un avocat commet des fautes, il faut passer par l’ordre des avocats », déplore un professionnel de la santé. Les médecins sont d’avis que l’ordre des médecins, les syndicats et tous les professionnels de santé sont interpellés. « Il y va de notre responsabilité de pratiquer la médecine telle quelle requis par le code de déontologie », renchérit-il. En ce sens, ses collègues estiment que Dr Niang gère une clinique et ne peut être le médecin traitant des pensionnaires de sa clinique. « Seul le médecin traitant s’occupe du dossier de son patient. Il est tenu de respecter le secret médical. Ceux qui veulent savoir de quoi souffre Ousmane Sonko peuvent attendre le bulletin médical de son médecin, car le patron du Pastef est un patient ordinaire dans une clinique pour nous médecins, bien qu’il peut être extraordinaire pour d’autre.

Dr Niang ne doit pas un souffre-douleur. Il a toute notre solidarité », martèlent ses soutiens. Allant plus loin, les médecins rappellent qu’ils doivent sauver des vies et chaque patient a droit à un suivi médical. « S’ils voulaient que les médecins refusent de soigner Ousmane Sonko, c’est qu’ils oublient qu’ils ne sont pas les policiers, gendarmes ou procureurs qui reçoivent des ordres pour les exécuter mêmes si ces ordres sont illégaux. Les médecins sont au service de l’humanité et non au service d’un régime ou d’une personne pour lui faire plaisir quitte à poser des actes illégaux », tonnent-ils. Ils rappellent que la pratique de la médecine est fondée sur l’indépendance et la non distinction de l’appartenance religieuse, politique, ethnique, de nationalité des patients. « Toute personne qui rentre dans une structure sanitaire pour des soins médicaux est appelé patient que ça soit le ministre, le député, le général, l’imam, le chef religieux, entre autres», concluent-ils.

NGOYA NDIAYE