Arrestation de Me Juan Branco et Me Babacar Ndiaye: L’observatoire international des avocats recadre l’Etat du Sénégal

L’affaire Juan Branco remonte à la surface. Deux semaines après son arrestation suivie de son inculpation et de son expulsion, l’avocat franco-espagnol, membre du pool de défense d’Ousmane Sonko a eu droit au soutien de ses confrères de l’observatoire international des avocats en danger (Oiad). Me Babacar Ndiaye également, a eu le même « honneur ».

A travers une note publiée sur son site officiel et partagée sur Twitter, l’observatoire international des avocats en danger s’est intéressé du sort de ses deux membres : Mes Juan Branco et Babacar Ndiaye. Dans le document traduit de l’anglais et intitulé « Sénégal : Les avocats Juan Branco et Babacar Ndiaye de l’équipe de défense d’Ousmane Sonko inquiétés », l’Oiad a manifesté sa préoccupation suite aux poursuites pénales engagées contre ses membres, dans l’exercice de leur fonction.

Selon la même source, ces poursuites « sont de nature à mettre en péril l’exercice libre et indépendant de la profession ». Evoquant la mesure d’expulsion prise contre Me Branco, l’Oiad a dénoncé cet acte des autorités sénégalaises qui, de fait, empêche à Me Branco de « remplir sa mission de défense de son client ».

Rappelant à l’Etat du Sénégal le respect qu’il doit aux « Principes 16, 18, 19, 20 et 23 des Nations-Unies relatifs au rôle du barreau », l’Oiad dit soutenir le communiqué du conseil de l’ordre des avocats du Sénégal sur l’arrestation de Me Babacar Ndiaye.

Enfin, l’Oiad a appelé les autorités sénégalaises à « respecter toutes les garanties procédurales et à garantir l’exercice libre et indépendant des avocats ».

Safiétou Diop