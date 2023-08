Arrestations des maires de l’opposition: Le président Momar Ndiaye exige leur libération 

Le président du parti And Samm Rewmi (ANSAR les véridiques), Momar Ndiaye a fait face à la presse ce jeudi pour fustiger l’arrestation des maires de l’opposition en particulier celle des parcelles assainies Djamil Sané. Une occasion pour lui d’inviter les membres de l’opposition à s’unir comme un seul homme pour soutenir la candidature à l’élection présidentielle de 2024 du président Ousmane sonko.

Suite à la victoire de l’opposition lors des élections municipales de janvier 2022, nous avons noté des manoeuvres malsaines ayant comme objectif de d’entraver la bonne marche des collectivités territoriales sous l’escarcelle de l’opposition, regrette Momar Ndiaye, président du parti and samm Rewmi (ANSAR les véridiques).

« Et de poursuivre, parmi ces actes, l’on note la vague d’arrestations arbitraires des maires de l’opposition comme celle des Parcelles Assainies, de la Patte d’Oie, de Keur Massar, de Sangalkam et de la ville de Ziguinchor ». Ce dernier a saisi la presse pour demander une libération sans délai du président maire de Ziguinchor Ousmane sonko ainsi que tous les détenus politiques.

« Le Maire Ousmane Sonko et son parti sont victimes d’un acharnement politico-judiciaire inqualifiable que nous appelons à faire cesser immédiatement ». Malgré la garantie de représentation qu’offrent ces élus, ils ont été, pour des desseins politiques inavoués, privés de leur liberté. Ces entraves viennent se rajouter à leur situation déjà difficile et aggravent par ricochet, les risques de perturbations sur la bonne marche de leurs collectivités. Tout cela laisse entrevoir des risques de dérives qui pourraient, à court terme, remettre en cause les principes de base liés à l’autonomie des collectivités territoriales et, à terme, leur mise sous délégations spéciales, se désole t-il.

Dès lors, nous en appelons à la lucidité et à l’esprit républicain des autorités exécutives centrales et à la neutralité absolue et constante des autorités déconcentrées mais aussi à la solidarité des élus locaux de tous bords, des politiques et de la société civile afin de préserver la stabilité de notre pays et maintenir le statut d’un État démocratique, ajoute Momar Ndiaye.

Interpellé sur la question de la division de l’opposition, le président du mouvement ANSAR confie qu’ils ne peuvent pas s’attendre à une

victoire s’il les membres clés de l’opposition ne s’unissent pas