Assane Diouf attaque Ousmane Sonko et avertit: “Il n’est pas patriote et ne sera jamais président du Sénégal”

Aussitôt sorti de prison pour la énième fois, l’activiste Assane Diouf n’a pas mis de temps pour attaquer et vilipender Ousmane Sonko qu’il traite de tous les noms. A l’en croire, ce dernier est un manipulateur et n’est pas patriote.

“Je lance des alerte à l’endroit de la population sénégalaise. Qu’elle ouvre encore les yeux d’autant que tout ce qui a été fait dernièrement n’est que de la manipulation venant de Ousmane Sonko et de ses hommes. Ils ont infiltré tous les mouvements pour y véhiculer des messages dignes des terroristes. Et si on n’adhère pas, ce sont des insultes et des menaces”.

Sur la relation entre Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, Assane Diouf n’a pas été tendre , il pense que le leader de Pastef ne pense qu’a lui même. Il va plus loin “Pour vous dire qu’il n’est pas patriote, comment un gars comme Guy Marius Sagna se fait arrêter à cause de toi et que tu continues à te pavaner comme si de rien n’était? Si j’étais à sa place, je me serai mis des menottes et aller en direction du Palais pour me faire prendre. Mais il n’a rien fait”, fulmine -t-il.

Assane Diouf ne lâche pas d’un iota et attaque: “il a tout planifié de ses desseins dangereux. Travailler dans l’administration pendant de longues années, créer son parti en douce; se faire licencier et en retour, attaquer cette même administration. Ceux qui ont dirigé le Sénégal de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade avaient une grande expérience de l’Etat. Je dis solennellement que Sonko ne sera jamais président du Sénégal, tant que je serai en vie et je m’y attellerais”, avertit-il.

Il ajoute qu’il n’a pas peur des insultes: “si vous insultez un insulteur, quel effet cela lui fera?”, s’interroge-t-il.