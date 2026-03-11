Assemble nationale : Joutes verbales entre députés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le débat autour du projet de loi modifiant l’article 319 du Code pénal relatif à l’homosexualité a provoqué de vifs échanges à l’Assemblée nationale. Pendant la séance consacrée à l’examen du texte, le député Abdou Mbow a accusé le gouvernement de « tromperie » envers les Sénégalais.

Selon lui, le pouvoir dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko n’a pas respecté l’une de ses promesses majeures de campagne : la criminalisation explicite de l’homosexualité. Le parlementaire estime que la modification proposée de l’article 319 ne correspond pas aux engagements pris devant le peuple.

Ces propos ont rapidement suscité une réplique ferme de Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois. Dans sa réponse, le député a renvoyé l’opposition à son propre bilan.

Pour lui, les anciens dirigeants, notamment l’ex-président Macky Sall et son régime, avaient déjà été confrontés à ce débat durant leurs années au pouvoir. Il a rappelé qu’à l’époque, face aux pressions internationales, Macky Sall avait déclaré à l’ancien président américain Barack Obama que « le Sénégal n’était pas prêt » pour une évolution de la législation sur cette question.

Maitre Tall est allé plus loin en affirmant que le phénomène avait prospéré pendant les douze années du régime précédent. Dans ce contexte, il dit ne pas être surpris par la question préalable soulevée par Abdou Mbow, y voyant une posture politique plutôt qu’un débat de fond sur le contenu du texte.