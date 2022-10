Assemblée Nationale : Guy Marius « A l’heure du numérique, on nous remet une foultitude de documents à lire en 10 jours »

Les députés ont retrouvés l’hémicycle ce vendredi 14 octobre pour l’ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023. Cette fois-ci, majorité et opposition sont au coude-à-coude. Malgré une ouverture très houleuse , la séance s’est déroulée dans le calme et le nouveau président de l’Assemblée nationale a appelé les députés au dialogue et à la sérénité. La seule chose qui inquiète les parlementaires, ce sont les multitudes de documents qu’ils ont reçu et qu’ils doivent durant les 10 prochains jours. Une chose qui n’a pas plus à Guy Marius Sagna.

Dans un post, vendredi, Guy Marius Sagna a dévoilé la foultitude de documents que les parlementaires doivent lire en 10 jours. Une occasion pour déplorer l’absence de documents dits électroniques, à l’hémicycle, alors que nous sommes en 2022. « Ce que vous voyez-là ce sont les documents remis aux députés du Sénégal aujourd’hui et qu’ils doivent lire en 10 jours. Et certains ministères n’ont pas encore déposé leurs documents« , a notamment posté le député déplorant que nous « sommes en 2022 et il n’y a pas de versions électroniques de ces documents. »

Très en verve, Guy Marius Sagna se demande : « Que vont faire les députés analphabètes ?« . Et d’ajouter : « Voilà les conditions dans lesquelles le peuple va être défendu. »

« Quoi de plus normal, nous sommes dans une assemblée néocoloniale au service de l’impérialisme et d’un clan parasitaire« , a-t-il conclu.